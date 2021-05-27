Фото: iz.ru

https://racurs.ua/n155234-poroshenko-proignoriroval-dopros-po-delu-medvedchuka-stala-izvestna-prichina.html

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Петр Порошенко, бывший президент Украины и нардеп от «Европейской солидарности», не явился 27 мая на допрос в Службу безопасности Украины.

Порошенко вызвали в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. Об этом сообщил пресс-центр украинской спецслужбы.

Следователи СБУ вызвали на допрос Петра Порошенко с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства, — отметили в СБУ и отметили, что вызывали его повторно на 31 мая.

Сам Порошенко публично пока не объяснил своей неявки на допрос. В то же время в Facebook он разместил сообщение с фотографиями в поезде и подписью, что отправляется в «важное и долгожданное путешествие».

Впоследствии бывший советник пятого президента Петра Порошенко Юрий Бирюков на своей странице в Facebook заявил, что «Благотворительный фонд Порошенко» закупил для нужд украинских военных на передовой батальонный комплект камер наблюдения.

Это уже не тайна. На передовую едет батальонный комплект камер наблюдения. Это для девяти взводних опорных пунктов, комплект потом будет объединен в единую сеть — выдача картинки направляется и на ротный опорный, и в штаб батальона, — говорится в сообщении Бирюкова.

Напомним, в Службе безопасности Украины исследуют «пленки Медведчука-Суркова». Это делается в рамках уголовного производства в отношении нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и кума Путина.