Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Фото: iz.ru

Порошенко проигнорировал допрос по делу Медведчука — стала известна причина

27 мая 2021, 14:15
999

Петр Порошенко, бывший президент Украины и нардеп от «Европейской солидарности», не явился 27 мая на допрос в Службу безопасности Украины.

Порошенко вызвали в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. Об этом сообщил пресс-центр украинской спецслужбы.

Следователи СБУ вызвали на допрос Петра Порошенко с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства, — отметили в СБУ и отметили, что вызывали его повторно на 31 мая.

Документ: СБУ

Сам Порошенко публично пока не объяснил своей неявки на допрос. В то же время в Facebook он разместил сообщение с фотографиями в поезде и подписью, что отправляется в «важное и долгожданное путешествие».

Порошенко не прибыл на допрос, но опубликовал фото с поезда. Фото: Порошенко в Facebook

Впоследствии бывший советник пятого президента Петра Порошенко Юрий Бирюков на своей странице в Facebook заявил, что «Благотворительный фонд Порошенко» закупил для нужд украинских военных на передовой батальонный комплект камер наблюдения.

Это уже не тайна. На передовую едет батальонный комплект камер наблюдения. Это для девяти взводних опорных пунктов, комплект потом будет объединен в единую сеть — выдача картинки направляется и на ротный опорный, и в штаб батальона, — говорится в сообщении Бирюкова.

Порошенко повез камеры наблюдения на Донбасс. Фото: Юрий Бирюков в Facebook


Порошенко повез камеры наблюдения на Донбасс. Фото: Юрий Бирюков в Facebook

Напомним, в Службе безопасности Украины исследуют «пленки Медведчука-Суркова». Это делается в рамках уголовного производства в отношении нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и кума Путина.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров