Rolls-Royce. Фото: прес-служба

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Rolls-Royce (Ролс-ройс), британська компанія-виробник люксових авто, вирішила повернутися до традицій та почала створювати автівки на індивідуальні замовлення.

Бренд презентував новий унікальний кабріолет Boat Tail вартістю 28 млн дол., який одразу став найдорожчим у світі кабріолетом. Про це повідомляє прес-служба Rolls-Royce.





Новинку була створена на базі нової платформи та є сучасною інтерпретацією кузовної версії моделі Rolls-Royce Boat Tail 1932 року. Унікальною особливістю цього автомобіля був незвичайний кузов, який був схожий на яхту, через що й отримав свою назву.









Після попередніх переговорів із трьома замовниками в компанії взялися до роботи над проектом нового Boat Tail. У компанії вирішили відійти від «конвеєрного» підходу та зробили трійку абсолютно унікальних авто, які будуть відбивати смаки, погляди та амбіції майбутніх власників. Зокрема, один із салонів був оснащений холодильником для зберігання вина, модулем для рідкісних пір’яних ручок та незвичайним годинником.







Перший Rolls-Royce Boat Tail замовила заможна подружня пара, у колекції якої є кілька автомобілів Rolls-Royce, зокрема дбайливо відновлений Boat Tail 1932 року. Технічними компонентами для автомобіля поділився флагман модельної гами компанії — Phantom.





Під капотом розташовується 6,75-літровий двигун V12 із двома турбінами, який розвиває потужність 571 к. с. і має крутний момент у 900 Нм. У парі з ним працює восьмиступінчастий «автомат» ZF.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Mercedes-Benz перетворив свій компактний кросовер Mercedes-Benz GLA на електромобіль Mercedes-Benz EQA. Цю новинку вже представили офіційно. Новий автомобіль доповнить лінійку EQ, у межах якої Mercedes-Benz виводить на ринок моделі з гібридними й повністю електричними силовими установками. У цій серії вже є середньорозмірний кросовер EQC і мінівен EQV.