Ключ до уповільнення старіння відшукали вчені

Старіння. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n155254-kluch-do-upovilnennya-starinnya-vidshukaly-vcheni.html

Ракурс

Як запобігти старінню і знизити ризик старечого недоумства й когнітивних порушень, розповіла міжнародна група дослідників.

Вчені проаналізували спосіб життя одного з племен Амазонки і з’ясували, що вони старіють набагато повільніше за європейців. Подробиці експерименту оприлюднили в журналі Journal of Gerontology, Серія А: Biological Sciences and Medical Sciences.

З’ясувалося, що представники індійського племені цімане старіють на 70% повільніше, ніж жителі західних країн. Команда дослідників вивчила 746 дорослих цімане у віці від 40 до 94 років. Мозок випробуваних просканували та зіставили обсяги з віком людини. Потім результати порівняли з результатами жителів Європи і США.

Під час експерименту було встановлено, що різниця в обсязі мозку між людьми середнього віку й літніми цімане на 70% менша, ніж у жителів розвинених країн. Тобто мозок індіанців атрофується та старіє набагато повільніше.

Причиною такої значної різниці вчені називають сидячий спосіб життя та неправильну дієту у європейців. Водночас плем’я цімане підтримує високий рівень фізичної активності та харчується їжею з високим вмістом клітковини, зокрема овочами, рибою й нежирним м’ясом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що передчасне старіння характерне для недоношених немовлят чоловічої статі — виявилося, що саме ця категорія людей випереджає свій біологічний вік на 4,6 року в середньому.