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Ракурс
Військовий. Фото: РБК

Стало відомо ім’я загиблого від снайперської кулі на Луганщині (ФОТО)

27 тра 2021, 18:50
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Війна на Донбасі продовжується, а снайперські кулі дедалі частіше забирають життя українських військових.

Сьогодні, 27 травня, у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) загинув воїн з Хмельниччини Максим Польовий. Про це повідомила координаторка центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області Наталія Дзекар.

Загиблий військовий. Фото: Суспільне


Український військовий загинув поблизу селища Новотошківське на Луганщині під час снайперського вогню зі сторони російських окупантів. Відомо, що чоловік був родом з Наркевицької ОТГ Хмельницького району, йому було 37 років (1984 року народження). В нього залишилися діти та дружина.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 27 травня окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників неподалік населеного пункту Новотошківське в Луганській області. Внаслідок снайперського пострілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав не сумісне з життям кульове поранення.

Джерело: Ракурс


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