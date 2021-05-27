Масштабну допомогу постраждалим від війни на Донбасі виділив ЄС

Допомога ЄС. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n155252-masshtabnu-dopomogu-postrajdalym-vid-viyny-na-donbasi-vydilyv-ies.html

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Війна на Донбасі триває вже сьомий рік, через що Європейська комісія оголосила про виділення допомоги в розмірі 25,4 млн євро на підтримку людей, які продовжують потерпати від конфлікту на сході України.

Ці кошти допоможуть людям із зони конфлікту отримати медичні послуги, зокрема й допомогу в лікуванні коронавірусу, а також послуги юристів. Про це повідомила прес-служба Європейської комісії.

Фінансування від Європейського Союзу спрямують на ремонт пошкоджених будинків, шкіл та лікарень. Воно забезпечить найбільш вразливих людей гуманітарною допомогою та підтримає доступ до безпечної води та освіти.

Конфлікт на сході України продовжує завдавати великої шкоди цивільному населенню, у той час, як увага засобів масової інформації та міжнародної спільноти слабшає. ЄС продовжує задовольняти гуманітарні потреби по обидві сторони від лінії зіткнення, — прокоментував Янез Ленарчич, єврокомісар із кризового управління.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вільна економічна зона може вже незабаром з’явитися в Донецькій і Луганській областях. Відповідний законопроект почали розробляти депутати з президентської фракції «Слуга народу».