Масштабную помощь пострадавшим от войны на Донбассе выделил ЕС

ЕС. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n155252-masshtabnuu-pomosch-postradavshim-ot-voyny-na-donbasse-vydelil-es.html

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Война на Донбассе продолжается уже седьмой год, из-за чего Европейская комиссия объявила о выделении помощи в размере 25,4 млн евро на поддержку людей, которые продолжают страдать от конфликта на востоке Украины.

Эти средства помогут людям из зоны конфликта получить медицинские услуги, в том числе помощь в лечении коронавируса, а также услуги юристов. Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

Финансирование от Европейского Союза направят на ремонт поврежденных домов, школ и больниц. Оно обеспечит наиболее уязвимых людей гуманитарной помощью и предоставит доступ к безопасной воде и образованию.

Конфликт на востоке Украины продолжает наносить большой вред гражданскому населению, в то время, как внимание средств массовой информации и международного сообщества ослабевает. ЕС продолжает удовлетворять гуманитарные потребности по обе стороны от линии соприкосновения, — прокомментировал Янез Ленарчич, еврокомиссар по кризисному управлению.

Напомним, ранее мы сообщали, что свободная экономическая зона может уже скоро появиться в Донецкой и Луганской областях. Соответствующий законопроект начали разрабатывать депутаты из президентской фракции «Слуга народа».