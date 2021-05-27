Свободную экономическую зону на Донбассе готовят «слуги»

Свободная экономическая зона. Фото: Лига

https://racurs.ua/n155245-svobodnuu-ekonomicheskuu-zonu-na-donbasse-gotovyat-slugi.html

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Свободная экономическая зона может уже вскоре появиться в Донецкой и Луганской областях.

Соответствующий законопроект начали разрабатывать депутаты из президентской фракции «Слуга народа». Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия во время инвестфорума в Днепре.

«Слуга» уточнил, что свободная экономическая зона будет действовать только на территориях, которые подконтрольны Украине. Введение льгот для бизнеса поможет привлечь инвестиции в регион.

В планах также разрабатываются законопроекты о свободной экономической зоне на контролируемых территориях Донецкой и Луганской областей, где будет много поощрительных механизмов, — отметил Арахамия.



Свободная экономическая зона — это территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории государства, которая имеет определенные льготные налоговые или таможенные условия для местных и иностранных предпринимателей.

Напомним, ранее мы сообщали, что программа развития ООН поддерживает идею создания свободной экономической зоны на востоке Украины — там считают, что оживление местной экономики является важным фактором восстановления экономики и социальной структуры в пораженных конфликтом странах во всем мире.