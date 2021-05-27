Вільну економічну зону на Донбасі готують «слуги»

Вільна економічна зона. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n155245-vilnu-ekonomichnu-zonu-na-donbasi-gotuut-slugy.html

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Вільна економічна зона може вже незабаром з’явитися в Донецькій і Луганській областях.

Відповідний законопроект почали розробляти депутати з президентської фракції «Слуга народу». Про це заявив глава фракції «Слуга народу» в парламенті Давид Арахамія під час інвестфоруму в Дніпрі.

«Слуга» уточнив, що вільна економічна зона діятиме тільки на територіях, які підконтрольні Україні. Введення пільг для бізнесу допоможе залучити інвестиції в регіон.

У планах також розробляються законопроекти про вільну економічну зону на підконтрольних територіях Донецької та Луганської областей, де буде багато заохочувальних механізмів, — зазначив Арахамія.



Вільна економічна зона — це територія з особливим юридичним статусом у порівнянні з рештою території держави, яка має певні пільгові податкові або митні умови для місцевих і іноземних підприємців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що програма розвитку ООН підтримує ідею створення вільної економічної зони на сході України — там вважають, що пожвавлення місцевої економіки є важливим чинником відновлення економіки й соціальної структури в уражених конфліктом країнах у всьому світі.