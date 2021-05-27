Зінедін Зідан покинув мадридський «Реал». Фото: footboom.net

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Зінедін Зідан більше не головний тренер мадридського «Реалу».

Француз самостійно вирішив піти з посади, керівництво мадридців не було ініціатором такого кадрового рішення. Це був другий термін Зідана в мадридському клубі. Раніше він керував «Реалом» у 2016−18 роках. Тоді «галактікос» тричі виграли Лігу чемпіонів. Про звільнення Зідана офіційно оголосив мадридський клуб.

Як відомо, «Реал» Мадрид закінчив сезон-2020/21 на другому місці чемпіонату Іспанії, а титул здобув мадридський «Атлетіко». У Лізі чемпіонів «Реал» у півфіналі вилетів від лондонського «Челсі».

За інформацією видання Deportes Cuatro, керівництво королівського клубу розглядає чотири кандидатури на пост нового наставника. Наразі розглядаються варіанти з італійцем Антоніо Конте, який днями покинув міланський «Інтер» та німцем Йоахімом Левом, який після Євро-2020 залишає збірну Німеччини. Крім того, не виключається й кандидатура Маурісіо Почеттіно, який конфліктує з керівництвом ПСЖ. ЗМІ писали й про італійця Массіміліано Аллегрі, проте той, вже попередньо домовився очолити туринський «Ювентус».

Нагадаємо, 5 травня лондонський «Челсі» впевнено переграв «Реал» 2:0 у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. Голи за «аристократів» забили на 28 хвилині Тімо Вернер і на 85 хвилині Мейсон Маунт. У першому матчі в Мадриді суперники зіграли 1:1. Поразку від лондонців Зідан визнав.

Джерело: Deportes Cuatro