Прорив у Києві. Фото: Ян Доброносов

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У Києві провалився асфальт біля торговельно-розважального центру Ocean Plaza, що знаходиться на вулиці Антоновича, 276.

Дорогу залило водою і брудом, рух транспорту перекрито. Про це повідомляє прес-служба поліції в Київській області.





Вирва утворилася через потужний потік води, який стікав по асфальту — її розмір сягає орієнтовно трьох на п’ять метрів, а в різні боки від неї пішли великі тріщини. Від аварії постраждала основна частина дороги, тому автомобільний рух у сторону Либідської площі заблоковано. Автівки стоять у заторі від самого центру.















Місцеві жителі повідомляють, що наразі в Голосіївському районі столиці проходить гідравлічне випробування теплотраси, тож коли комунальники дали тиск, могла трапитися аварія.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 13 січня 2020 року торговельний центр Ocean Plaza затопило в Києві. Тоді проїжджу частину поблизу затопило окропом, опіки отримали кілька відвідувачів ТРЦ.