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Ракурс
Прорив у Києві. Фото: Ян Доброносов

Потоп провалив асфальт під Ocean Plaza у Києві — фото та відео вирви

27 тра 2021, 15:46
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У Києві провалився асфальт біля торговельно-розважального центру Ocean Plaza, що знаходиться на вулиці Антоновича, 276.

Дорогу залило водою і брудом, рух транспорту перекрито. Про це повідомляє прес-служба поліції в Київській області.

Вирва утворилася через потужний потік води, який стікав по асфальту — її розмір сягає орієнтовно трьох на п’ять метрів, а в різні боки від неї пішли великі тріщини. Від аварії постраждала основна частина дороги, тому автомобільний рух у сторону Либідської площі заблоковано. Автівки стоять у заторі від самого центру.



Прорив. Фото: Магнолія ТВ


Прорив. Фото: Ян Доброносов
Прорив. Фото: Магнолія ТВ

Місцеві жителі повідомляють, що наразі в Голосіївському районі столиці проходить гідравлічне випробування теплотраси, тож коли комунальники дали тиск, могла трапитися аварія.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 13 січня 2020 року торговельний центр Ocean Plaza затопило в Києві. Тоді проїжджу частину поблизу затопило окропом, опіки отримали кілька відвідувачів ТРЦ.

Джерело: Ракурс


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