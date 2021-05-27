Потоп провалив асфальт під Ocean Plaza у Києві — фото та відео вирвиhttps://racurs.ua/ua/n155243-potop-provalyv-asfalt-pid-ocean-plaza-u-kyievi-foto-ta-video-vyrvy.htmlРакурс
У Києві провалився асфальт біля торговельно-розважального центру Ocean Plaza, що знаходиться на вулиці Антоновича, 276.
Дорогу залило водою і брудом, рух транспорту перекрито. Про це повідомляє прес-служба поліції в Київській області.
Вирва утворилася через потужний потік води, який стікав по асфальту — її розмір сягає орієнтовно трьох на п’ять метрів, а в різні боки від неї пішли великі тріщини. Від
аварії постраждала основна частина дороги, тому автомобільний рух у сторону Либідської площі заблоковано. Автівки стоять у заторі від самого центру.
Місцеві жителі повідомляють, що наразі в Голосіївському районі столиці проходить гідравлічне випробування теплотраси, тож коли комунальники дали тиск, могла трапитися аварія.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 13 січня 2020 року торговельний центр Ocean Plaza затопило в Києві. Тоді проїжджу частину поблизу затопило окропом, опіки отримали кілька відвідувачів ТРЦ.