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Ракурс
Провал. Фото: Ян Доброносов

Потоп обрушил асфальт под Ocean Plaza в Киеве — фото и видео обвала

27 мая 2021, 15:46
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В Киеве провалился асфальт возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza, который находится на улице Антоновича, 276.

Дорогу залило водой и грязью, движение транспорта остановлено. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской области.

Яма образовалась из-за мощного потока воды, который стекал по асфальту — ее размеры достигают ориентировочно трех на пять метров, а в разные стороны от нее пошли большие трещины. От аварии пострадала основная часть дороги, поэтому автомобильное движение в сторону Лыбидской площади заблокировано. Машины стоят в пробке от самого центра.


Провал. Фото: Магнолія ТВ
Провал. Фото: Ян Доброносов
Провал. Фото: Магнолія ТВ

Местные жители сообщают, что сейчас в Голосеевском районе столицы проходит гидравлическое испытание теплотрассы, поэтому если коммунальщики дали давление, могла случиться авария.

Напомним, ранее мы сообщали, что 13 января 2020 года торговый центр Ocean Plaza затопило в Киеве. Тогда проезжую часть залило кипятком, ожоги получили несколько посетителей ТРЦ.

Источник: Ракурс


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