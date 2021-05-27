Провал. Фото: Ян Доброносов

https://racurs.ua/n155243-potop-obrushil-asfalt-pod-ocean-plaza-v-kieve-foto-i-video-obvala.html

Ракурс

В Киеве провалился асфальт возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza, который находится на улице Антоновича, 276.

Дорогу залило водой и грязью, движение транспорта остановлено. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской области.





Яма образовалась из-за мощного потока воды, который стекал по асфальту — ее размеры достигают ориентировочно трех на пять метров, а в разные стороны от нее пошли большие трещины. От аварии пострадала основная часть дороги, поэтому автомобильное движение в сторону Лыбидской площади заблокировано. Машины стоят в пробке от самого центра.













Местные жители сообщают, что сейчас в Голосеевском районе столицы проходит гидравлическое испытание теплотрассы, поэтому если коммунальщики дали давление, могла случиться авария.





Напомним, ранее мы сообщали, что 13 января 2020 года торговый центр Ocean Plaza затопило в Киеве. Тогда проезжую часть залило кипятком, ожоги получили несколько посетителей ТРЦ.