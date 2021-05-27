Зинедин Зидан покинул мадридский «Реал». Фото: footboom.net

https://racurs.ua/n155244-zidan-pokinul-madridskiy-real-kto-mojet-vozglavit-korolevskiy-klub.html

Ракурс

Зинедин Зидан больше не главный тренер мадридского «Реала».

Француз самостоятельно решил уйти с должности, руководство мадридцев не было инициатором такого кадрового решения. Это был второй срок Зидана в мадридском клубе. Ранее он руководил «Реалом» в 2016−18 годах. Тогда «галактикос» трижды выиграли Лигу чемпионов. Об увольнении Зидана официально объявил мадридский клуб.

Как известно, «Реал» Мадрид закончил сезон-2020/21 на втором месте чемпионата Испании, а титул завоевал мадридский «Атлетико». В Лиге чемпионов «Реал» в полуфинале вылетел от лондонского «Челси».

По информации издания Deportes Cuatro, руководство королевского клуба рассматривает четыре кандидатуры на пост нового наставника. Сейчас рассматриваются варианты с итальянцем Антонио Конте, который на днях покинул миланский «Интер» и немцем Йоахимом Львом, который после Евро-2020 покидает сборную Германии. Кроме того, не исключается и кандидатура Маурисио Почеттино, который конфликтует с руководством ПСЖ. СМИ писали и об итальянце Массимилиано Аллегри, однако тот, уже предварительно договорился возглавить туринский «Ювентус».

Напомним, 5 мая лондонский «Челси» уверенно переиграл «Реал» 2:0 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Голы за «аристократов» забили на 28 минуте Тимо Вернер и на 85 минуте Мейсон Маунт. В первом матче в Мадриде соперники сыграли 1:1. Поражение от лондонцев Зидан признал.

Источник: Deportes Cuatro