Названа вероятная причина возникновения тромбов после вакцинации

Тромбоз. Фото: Istock

https://racurs.ua/n155251-nazvana-veroyatnaya-prichina-vozniknoveniya-trombov-posle-vakcinacii.html

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Вакцинация от коронавируса может быть опасной из-за шанса образования тромбов после прививки.

Немецкие ученые считают, что приблизились к разгадке возникновения тромбов после прививки вакцинами производителей AstraZeneca и Johnson & Johnson. Об этом сообщает Financial Times.

Исследователи выяснили, что тромбов можно избежать, если внести в препарат определенные генетические коррективы. Так, аденовирусные векторы, которые используются для доставки генетического материала вируса в организм обеих вакцинах, распространяют мутантные белки, провоцирующие образование тромбов.

В то же время мРНК-вакцины, разработанные компаниями Pfizer/BioNTech и Moderna, доставляют генетический материал сразу в клеточную жидкость и не проникают в ядро. Поэтому избежать тромбоза можно в том случае, если производители препаратов изменят последовательность гена, кодирующего шиповой белок, чтобы предотвратить его расщепление.

Напомним, ранее мы сообщали, что ученые проанализировали состояние людей, переболевших коронавирусной болезнью примерно год назад. Авторы исследования пришли к выводу, что иммунитет может сохраняться до 12 месяцев.

Источник: Financial Times