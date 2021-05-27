Сколько держится иммунитет к COVID-19 – новое исследование. Фото: freeradio.com.ua

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Сколько сохраняется иммунитет после перенесенного коронавируса, выяснили ученые в новом исследовании.

Они проанализировали состояние людей, переболевших коронавирусной болезни примерно год назад. Авторы исследования пришли к выводу, что иммунитет может сохраняться до 12 месяцев, пишет The New York Times.

Сообщается, что большинству людей, выздоровевшим после COVID-19 и позже сделавшим прививку, не понадобятся так называемые «усилители вакцин». Но вакцинированным, которые никогда не заражались, понадобятся повторные прививки, так же как и тем, кто был инфицирован, но не получил надежного иммунного ответа.

Согласно данным другого исследования, так называемые В-клетки памяти продолжают циркулировать и укрепляться в течение 12 месяцев после первичного заражения.

Исследования подтверждают предположение о том, что иммунитет, который получает человек после инфицирования коронавирусом или вакцинации, вероятно, является долговременным, — отмечают авторы научной работы.

По мнению ученых, В-клетки памяти, образованные в ответ на инфицирование болезнью COVID-19 и усиленные прививкой вакциной, настолько мощные, что препятствуют даже новым штаммам вируса.

Напомним, ученые установили, что «супердегустаторы», то есть люди, чувствительные к пище с горьким вкусом, менее уязвимы к коронавирусу.

Источник: The New York Times