Alyona Alyona продала песню за рекордную сумму

Альона Альона. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/n155249-alyona-alyona-prodala-pesnu-za-rekordnuu-summu.html

Ракурс

Alyona Alyona (Алена Савраненко), украинская рэп-исполнительница, продала песню Galas из своего нового одноименного альбома в формате NFT за 7,7 тыс. долларов.

Стартовая цена трека составляла 0,08 ETH, а продали песню по 2 тыс. 775 ETH — это около 7 тыс. 750 долл. (примерно 213 тыс. грн). Об этом сообщает MediaSapiens.

Кроме песни владелец NFT-токена получил обложку сингла и пожизненный билет на все сольные концерты исполнительницы с возможностью пригласить с собой друга. Команда рэперши заявила, что это — рекордная сумма за песню для украинского рэпа.

Galas — это вторая пластинка артистки, которая вышла в этом году после длительного перерыва. На альбоме исполнительница изменила стиль и похвасталась многочисленными коллаборациями с различными артистами, как зарубежными, так и украинскими.

Напомним, ранее мы сообщали, что по лирике альбом Galas — это рефлексия рэперши на глобальные проблемы мира. Ее тексты рассказывают об экологии, голоде, бедности, пандемии, внутренней силе и гармонии, хейте и стереотипах о женской красоте.