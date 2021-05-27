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Ракурс
Аура. Фото: IStock

Дочь российского экс-губернатора залатала «дыры в ауре» за 16 млн рублей

27 мая 2021, 16:46
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Дочь российского экс-губернатора Пензенской области Наталья Бочкарева отдала 16 млн рублей гадалке за снятие порчи и латание «дырок в ауре».

На «лечение» дырявой ауры девушку надоумил бывший парень — именно он внушил ей информацию о порче. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.


Дочь экс-губернатора заплатила 16 млн рублей за несколько сеансов «очищения» от порчи, после чего посоветованная парнем гадалка и сам ухажер таинственно исчезли с деньгами. Обманутая женщина обратилась в полицию.

Напомним, ранее мы сообщали, что курьез в Белом доме случился во время брифинга для СМИ, который проводила пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки. Выступление спикера прервал странный громкий звук, однако Псаки не растерялась и начала шутить с журналистами о том, что к ним присоединился «призрак Линкольна».

Источник: Ракурс


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