Град и шквалы – погода в Украине на 28 мая. Фото: https://grivna.ks.ua/

https://racurs.ua/n155247-grad-i-shkvaly-pogoda-v-ukraine-na-28-maya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине в пятницу, 28 мая, ожидается теплая, но не обойдется без осадков.

В западных, северных, Винницкой, Черкасской областях ожидаются дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Также в северных и большинстве центральных областей прогнозируют град и шквалы 15−20 м/с.

Погода в Киеве ожидается с дождями и грозами. Столбики термометров ночью покажут 13−15° выше нуля, днем ​​будет 23−25​​° тепла.

Погода в Харькове также будет дождливой. Ночью температура воздуха ожидается 13−15° с отметкой плюс, днем ​​- 26−28° выше нуля.

Погода в Одессе прогнозируется теплая и без осадков. Ночью будет 15−17° тепла, днем ​​воздух прогреется до 22−24° выше нуля.

Погода во Львове будет с дождем днем, ночью осадков не прогнозируют. Столбики термометров ночью покажут 10−12° с отметкой плюс, а днем ​​ожидается 18−20° тепла.

Погода в Карпатах также ожидается с дождем. Температура воздуха ночью будет 10−12° выше нуля, днем ​​столбики термометров поднимутся до 18−20° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине будет неспокойной, прогнозируются незначительные возмущения в течение суток.

Напомним, ранее мы сообщали, что экстремальную космическую погоду прогнозируют ученые — исследователи на основании архивных данных сообщили, что ближайший бурный период солнечной активности начнется в 2025 году.