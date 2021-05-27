Град та шквали – погода в Україні на 28 травня. Фото: https://grivna.ks.ua/

https://racurs.ua/ua/n155247-grad-ta-shkvaly-pogoda-v-ukrayini-na-28-travnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні в п’ятницю, 28 травня, очікується тепла, але не обійдеться без опадів.

У західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях очікуються дощі. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Також у північних та в більшості центральних областей прогнозують град та шквали 15−20 м/с.

Погода в Києві очікується з дощами та грозами. Стовпчики термометрів покажуть вночі 13−15° вище нуля, вдень буде 23−25° тепла.

Погода в Харкові також буде дощовою. Вночі температура повітря очікується 13−15° з позначкою плюс, вдень — 26−28° вище нуля.

Погода в Одесі прогнозується тепла та без опадів. Вночі буде 15−17° тепла, вдень повітря прогріється до 22−24° вище нуля.

Погода у Львові буде з дощем вдень, вночі опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів вночі покажуть 10−12° з позначкою плюс, а вдень очікується 18−20° тепла.

Погода в Карпатах також очікується з дощем. Температура повітря вночі буде 10−12° вище нуля, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 18−20° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні буде неспокійною, прогнозуються незначні збурення протягом доби.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що екстремальну космічну погоду прогнозують вчені — дослідники на підставі архівних даних повідомили, що найближчий бурхливий період сонячної активності почнеться у 2025 році.