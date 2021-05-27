Донька російського екс-губернатора залатала «дірки в аурі» за 16 млн рублів

Аура. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n155248-donka-rosiyskogo-eks-gubernatora-zalatala-dirky-v-auri-za-16-mln-rubliv.html

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Донька російського екс-губернатора Пензенської області Наталія Бочкарьова віддала 16 млн рублів ворожці за зняття порчі і латання «дірок в аурі».

На «лікування» дірявої аури дівчину напоумив колишній хлопець — саме він вклав їй у голову інформацію про порчу. Про це повідомляє Baza у своєму Telegram-каналі.

Дочка екс-губернатора заплатила 16 млн рублів за кілька сеансів «очищення» від порчі, після чого ворожка, яку порадив дівчині залицяльник, та й сам хлопець, таємничо зникли з грошима. Обдурена жінка звернулася в поліцію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що курйоз в Білому домі стався під час брифінгу для ЗМІ, який проводила прес-секретар адміністрації президента США Дженніфер Псакі. Виступ спікера перервав дивний гучний звук, проте Псакі не розгубилася і почала жартувати з журналістами про те, що до них приєднався «привид Лінкольна».