Alyona Alyona продала пісню за рекордну суму

Альона Альона. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n155249-alyona-alyona-prodala-pisnu-za-rekordnu-sumu.html

Ракурс

Alyona Alyona (Альона Савраненко), українська реп-виконавиця, продала пісню Galas зі свого нового однойменного альбому у форматі NFT за 7,7 тис. доларів.

Стартова ціна треку складала 0,08 ETH, а продали пісню за 2,775 ETH — це близько 7 тис. 750 дол. (приблизно 213 тис. грн). Про це повідомляє MediaSapiens.

Крім пісні, власник NFT-токена отримав обкладинку сингла та довічний квиток на всі сольні концерти виконавиці із можливістю запросити із собою друга. Команда реперки заявила, що це — рекордна сума за пісню для українського репу.

Galas — це друга платівка артистки, яка вийшла цього року після тривалої перерви. На альбомі реперка змінила стиль та похизувалася численними колабораціями з різними артистами, як закордонними, так і українськими.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за лірикою альбом Galas — це рефлексія реперки на глобальні проблеми світу. Її тексти розповідають про екологію, голод, бідність, пандемію, внутрішню силу та гармонію, хейт і стереотипи про жіночу красу.