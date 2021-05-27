Скільки тримається імунітет до COVID-19 – нове дослідження. Фото: freeradio.com.ua

https://racurs.ua/ua/n155250-skilky-trymaietsya-imunitet-do-covid-19-nove-doslidjennya.html

Ракурс

Скільки зберігається імунітет після перенесеного коронавірусу, з’ясували вчені в новому дослідженні.

Науковці проаналізували стан людей, які перехворіли на коронавірусну хворобу приблизно рік тому. Автори дослідження дійшли висновку, що імунітет може зберігатися до 12 місяців, пише The New York Times.

Зазначається, що більшості людей, які одужали після COVID-19 та пізніше зробили щеплення, не знадобляться так звані «підсилювачі вакцин». Але вакцинованим, які ніколи не заражалися, знадобляться повторні щеплення, так само як і тим, хто був інфікований, але не отримав надійної імунної відповіді.

Згідно з даними іншого дослідження, так звані В-клітини пам’яті продовжують циркулювати та зміцнюватися протягом 12 місяців після первинного зараження.

Дослідження підтверджують припущення про те, що імунітет, який отримує людина після інфікування коронавірусом або вакцинації, ймовірно, є довготривалим, — зазначають автори дослідження.

На думку науковців, В-клітини пам’яті, утворені у відповідь на інфікування хворобою COVID-19 та підсилені щепленням, настільки потужні, що перешкоджають навіть новим штамам вірусу.

Нагадаємо, вчені встановили, що «супердегустатори», тобто люди, чутливі до їжі з гірким смаком, менш уразливі до коронавірусу.

Джерело: The New York Times