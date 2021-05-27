Появу «олімпійського» штаму коронавірусу пророкують медики

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Появу «олімпійського» штаму коронавірусу пророкують медики. Таким чином вони відреагували на проведення у 2021 році Олімпійських ігор у Токіо. На думку глави спілки лікарів Японії Наото Уеями, масове скупчення спортсменів та туристів, які з’їдуться з різних країн світу, може серйозно ускладнити епідеміологічну ситуацію і загрожує появою нового «олімпійського» штаму коронавірусу.

Всі різноманітні мутантні штами вірусу, які існують у різних місцях, сконцентруються, зберуться тут — у Токіо. Ми не можемо заперечувати навіть можливість нового штаму, який виникне після Олімпіади, — заявив Уеями на прес-конференції, пише «Укрінформ».

Лікар нагадав, що на Олімпійські ігри в Токіо, за планом, приїдуть представники приблизно 200 країн та інших суб'єктів міжнародного права.

Японські медики вже неодноразово висловлювали побоювання через організацію масових спортивних заходів цьогоріч. На їхню думку, система охорони здоров’я може не впоратися з COVID-наслідками Олімпійських ігор.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри мали відбутися у 2020 році, проте були перенесені на рік через пандемію коронавірусу. Зараз опитування громадської думки в Японії свідчать про зростання негативного ставлення у населення до проведення Ігор влітку на тлі боротьби з четвертою хвилею коронавірусу і повільних темпів вакцинації. Загалом Японія вакцинувала від COVID-19 трохи більше 5% громадян. Влада планує наростити темпи масової вакцинації від коронавірусу у густонаселених мегаполісах — Токіо й Осаці.

За даними Worldometer, в Японії з початку пандемії коронавірусу зафіксували понад 725,5 тис. випадків COVID-19, з них — майже 12,5 тис. летальних.

Джерело: «Укрінформ»