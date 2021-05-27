Появление «олимпийского» мегакоронавируса прогнозируют медики

https://racurs.ua/n155235-poyavlenie-olimpiyskogo-megakoronavirusa-prognoziruut-mediki.html

Ракурс

Появление «олимпийского» штамма коронавируса прогнозируют медики. Таким образом они отреагировали на проведение в 2021 году Олимпийских игр в Токио. По мнению главы союза врачей Японии Наото Уеямы, массовое скопление спортсменов и туристов, которые съедутся из разных стран мира, может серьезно осложнить эпидемиологическую ситуацию и угрожает появлением нового «олимпийского» коронавируса-мутанта.

Все разнообразные мутантные штаммы вируса, которые существуют в разных местах, сконцентрируются, соберутся здесь — в Токио. Мы не можем отрицать даже возможность нового штамма, который возникнет после Олимпиады, — заявил Уеямы на пресс-конференции, пишет «Укринформ».

Врач напомнил, что на Олимпийские игры в Токио, согласно плану, приедут представители около 200 стран и других субъектов международного права.

Японские медики уже неоднократно высказывали опасения из-за организации массовых спортивных мероприятий в этом году. По их мнению, система здравоохранения может не справиться с COVID-последствиями Олимпийских игр.

Напомним, летние Олимпийские игры должны были состояться в 2020 году, однако были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Сейчас опросы общественного мнения в Японии свидетельствуют о росте негативного отношения у населения к проведению Игр летом на фоне борьбы с четвертой волной коронавируса и медленных темпов вакцинации. Япония уже вакцинировали от COVID-19 5% граждан. Власти планируют нарастить темпы массовой вакцинации в густонаселенных мегаполисах — Токио и Осаке.

По данным Worldometer, в Японии с начала пандемии коронавируса зафиксировали более 725,5 тыс. случаев COVID-19, из них — почти 12,5 тыс. летальных.

Источник: «Укринформ»