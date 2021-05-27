Названо ймовірну причину виникнення тромбів після вакцинації

Тромбоз. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n155251-nazvano-ymovirnu-prychynu-vynyknennya-trombiv-pislya-vakcynaciyi.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу може бути небезпечною через шанс утворення тромбів після щеплення.

Німецькі вчені вважають, що наблизилися до розгадки виникнення тромбів після щеплення вакцинами виробників AstraZeneca і Johnson&Johnson. Про це повідомляє Financial Times.

Дослідники з’ясували, що тромбів можна уникнути, якщо внести в препарат певні генетичні корективи. Так, аденовірусні вектори, які використовують для доставлення генетичного матеріалу вірусу в організм обидві вакцини, ширять мутантні білки, які провокують утворення тромбів.

Водночас мРНК-вакцини, розроблені компаніями Pfizer/BioNTech і Moderna, доставляють генетичний матеріал одразу в клітинну рідину і не проникають у ядро. Тому уникнути тромбозу можна в тому випадку, якщо розробники препаратів змінять послідовність гена, що кодує шиповий білок, щоби запобігти його розщепленню.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що науковці проаналізували стан людей, які перехворіли на коронавірусну хворобу приблизно рік тому. Автори дослідження дійшли висновку, що імунітет може зберігатися до 12 місяців.



Джерело: Financial Times