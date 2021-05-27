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Ракурс
Военный. Фото: РБК

Стало известно имя погибшего от снайперской пули на Луганщине (ФОТО)

27 мая 2021, 18:50
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Война на Донбассе продолжается, а снайперские пули все чаще уносят жизни украинских военных.


Сегодня, 27 мая, в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) погиб воин из Хмельницкой области Максим Полевой. Об этом сообщила координатор центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар.

Погибший военный. Фото: СуспільнеУкраинский военный погиб вблизи поселка Новотошковское на Луганщине во время снайперского обстрела со стороны российских оккупантов. Известно, что мужчина был родом из Наркевичской ОТГ Хмельницкого района, ему было 37 лет (1984 года рождения). У него остались дети и жена.

Напомним, ранее мы сообщали, что 27 мая оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников недалеко от населенного пункта Новотошковское в Луганской области. Вследствие снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил несовместимое с жизнью пулевое ранение.

Источник: Ракурс


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