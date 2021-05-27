Ключ к замедлению старения нашли ученые

Старение. Фото: Istock

https://racurs.ua/n155254-kluch-k-zamedleniu-stareniya-nashli-uchenye.html

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Как предотвратить старение и снизить риск слабоумия и когнитивных нарушений, рассказала международная группа исследователей.

Ученые проанализировали образ жизни одного из племен Амазонки и выяснили, что они стареют гораздо медленнее европейцев. Подробности эксперимента обнародовали в журнале Journal of Gerontology, Серия А: Biological Sciences and Medical Sciences.

Оказалось, что представители индийского племени цимане стареют на 70% медленнее, чем жители западных стран. Команда исследователей изучила 746 взрослых цимане в возрасте от 40 до 94 лет. Мозг испытуемых просканировали и сопоставили объемы с возрастом человека. Затем результаты сравнили с результатами жителей Европы и США.

Во время эксперимента выяснилось, что разница в объеме мозга между людьми среднего возраста и пожилыми цимане на 70% меньше, чем у жителей развитых стран. То есть мозг индейцев атрофируется и стареет намного медленнее.

Причиной такой значительной разницы ученые называют сидячий образ жизни и неправильную диету у европейцев. В то же время племя цимане поддерживает высокий уровень физической активности и питается едой с высоким содержанием клетчатки, включая овощи, рыбу и нежирное мясо.

Напомним, ранее мы сообщали, что преждевременное старение характерно для недоношенных младенцев мужского пола — оказалось, что именно эта категория людей опережает свой биологический возраст на 4,6 года в среднем.