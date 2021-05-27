Rolls-Royce. Фото: пресс-служба

https://racurs.ua/n155255-rolls-royce-sozdal-novyy-samyy-dorogoy-v-mire-kabriolet-foto-video.html

Ракурс

Rolls-Royce (Роллс-Ройс), британская компания-производитель люксовых авто, решила вернуться к традициям и начала создавать машины по индивидуальным заказам.

Бренд представил новый уникальный кабриолет Boat Tail стоимостью 28 млн долл., Который сразу стал самым дорогим в мире кабриолетом. Об этом сообщает пресс-служба Rolls-Royce.





Новинка была создана на базе новой платформы и является современной интерпретацией кузовной версии модели Rolls-Royce Boat Tail 1932 года. Уникальной особенностью этого автомобиля был необычный кузов, который напоминал яхту, из-за чего и получил свое название.







После предварительных переговоров с тремя заказчиками в компании приступили к работе над проектом нового Boat Tail. Создатели авто решили отойти от «конвейерного» подхода и сделали тройку абсолютно уникальных авто, которые будут отражать вкусы, взгляды и амбиции будущих владельцев. В частности, один из салонов был оснащен холодильником для хранения вина, модулем для редких перьевых ручек и необычными часами.



Первый Rolls-Royce Boat Tail заказала состоятельная супружеская пара, в коллекции которой есть несколько автомобилей Rolls-Royce, в частности бережно восстановленный Boat Tail 1932 года. Техническими компонентами для автомобиля поделился флагман модельной гаммы компании — Phantom.



Под капотом располагается 6,75-литровый двигатель V12 с двумя турбинами, который развивает мощность 571 л. С. и имеет крутящий момент в 900 Нм. В паре с ним работает восьмиступенчатый «автомат» ZF.

Напомним, ранее мы сообщали, что Mercedes-Benz превратил свой компактный кроссовер Mercedes-Benz GLA в электромобиль Mercedes-Benz EQA. Эту новинку уже представили официально. Новый автомобиль дополнит линейку EQ, в рамках которой Mercedes-Benz выводит на рынок модели с гибридными и полностью электрическими силовыми установками. В этой серии уже есть среднеразмерный кроссовер EQC и минивэн EQV.