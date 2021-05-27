Почему Медведчук не сидит в СИЗО, объяснила Венедиктова

Венедиктова. Фото:Слово и дело

https://racurs.ua/n155256-pochemu-medvedchuk-ne-sidit-v-sizo-obyasnila-venediktova.html

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Виктор Медведчук, народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и кум Путина, который обвиняется в госизмене, был отправлен домой, а не в СИЗО.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объяснила решение суда в эфире канала «Украина 24».

Венедиктова заявила, что суд не отправил Виктора Медведчука в СИЗО, поскольку судья решил, что ходатайство об его аресте было безальтернативным. Сумма залога в 300 млн грн была слишком большой для человека, чьи активы были заморожены.

Судья, когда мотивировал решение, сказал, подождите, вы наложили санкции, его активы заблокированы. Когда вы ставите такой залог, то по духу права вы делаете безальтернативное ходатайство и просто хотите посадить человека под стражу, — объяснила она.



Генпрокурор добавила, что если бы решение судьи было неправосудным, то она бы пошла в Высший совет правосудия (ВРП), но в этом решении судьи оснований для этого нет.

Напомним, ранее мы сообщали, что за Виктора Медведчука поручились 26 нардепов. Фракция Медведчука 21 мая пришла к нему на суд и потребовала изменить меру пресечения своему лидеру. Нардепы написали заявления, в которых просили отдать Медведчука им на поруки.