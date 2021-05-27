Тихоходка. Фото: IStock

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Ракурс

Космос начнут исследовать кальмары и тихоходки — эти необычные животные отправятся на орбиту и будут участвовать в экспериментах на Международной космической станции (МКС).

Отправкой животных в открытый космос займется компания изобретателя Илона Маска SpaceX. Миссия запланирована на 3 июня, передает CNN.





Сообщается, что в экспериментах поучаствуют около 5 тыс. тихоходок и 128 светящихся в темноте кальмаров. Ученые хотят выяснить, как водяные медведи адаптируются в космосе и повлияет ли отсутствие гравитации на кальмаров.

Тихоходки известны своей способностью выдерживать экстремальные условия, такие как низкие температуры, высокие температуры и возможность пережить огромное количество радиации, а также проводить недели без кислорода. Водяные медведи прилетят на станцию в замороженном состоянии, затем будут приведены в активное состояние в специальной системе.





У мелких кальмаров, длина которых составляет около 3 мм, есть особый световой орган, заселенный люминесцентными бактериями, светящимися в темноте. Исследователям интересно проследить, как этот процесс происходит в космосе.

Напомним, ранее мы сообщали, что исследователи из Рутгерского университета в Нью-Брансуике, что в США, заметили массовое появление новых звезд сразу в 36 различных карликовых галактиках. Звездный «бэби-бум» настолько «синхронизировался», что астрономы шуточно сравнивают это с появлением вселенской социальной сети между галактиками.

Источник: CNN