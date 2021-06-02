На Львовщине произошел оползень на горной дороге, фото: Роман Думич

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Оползень части горной дороги Боберка — Бориня, которую начали ремонтировать еще в прошлом году, произошел на Львовщине.

Инцидент произошел в селе Нижняя Яблонька. Об этом вчера, 1 июня, на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил депутат Самборского райсовета Роман Думич.

Обвалились примерно 1,5 м дороги. По словам депутата, причиной оползня могли стать продолжительные дожди.

Думич подчеркивает, что в ближайшие дни ожидается длительный дождливый период, поэтому возможно повреждение и остальной части асфальта на этом участке, что приведет к полной изоляции трех сел с общим населением около 7 тыс. Человек — Большой Яблоньки, Шандаровец и Боберки.

Большая угроза, что в эти села не проедут экстренные медицинская и пожарная службы, общественный транспорт, а также не доставят товаров первой необходимости, ведь это единственный путь и объезд организовать нет возможности, — подчеркивает депутат.

Во Львовской облгосадминистрации в комментарии изданию ZAXID.NET заявили, что этот участок дороги еще не сдан в эксплуатацию, однако после обвала проект ее ремонта откорректируют.

«Это незавершенный ремонт. Дорогу продолжают ремонтировать еще с прошлого года. В прошлом году здесь проложили выравнивающий слой асфальта, который и обвалился. Это горная дорога, здесь сложная геология, поэтому после этого инцидента будем корректировать проект», — рассказал заместитель главы ЛОГА Юрий Бучко.

Напомним, в июне 2020 года в Карпатах оползень «поглотил» дорогу.

Источник: ZAXID.NET