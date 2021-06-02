Воров в законе показательно задержали в камере СИЗО на Прикарпатье, фото — Нацполиция

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Показательное задержание «воров в законе» провели ивано-франковские полицейские. Двум так называемым «смотрящим» вручили подозрения в рэкете.

Несмотря на то, что те уже находились в камере СИЗО, им сковали руки и положили лицом к полу.

В камеру зашли сотрудники полка полиции особого назначения и работники СИЗО. Сейчас в изоляторе проводят обыски в камерах, где содержатся «смотрящие».

Они установили свой авторитет и заставляли других заключенных отдавать предпочтение воровским традициям, — говорится в сообщении полиции.

Подозреваемые — уроженец Грузии и житель Волыни. В полиции рассказали, что эти двое «установили авторитет в учреждении» и заставляли их нарушать правила пребывания, предпочитая «воровские традиции».

«Смотрящие» требовали деньги у арестантов в так называемый «общак», а еще организовывали поставки наркотиков и психотропных веществ в СИЗО.

Полиция задокументировала факт вымогательства «ворами в законе» 3 тыс. долл. При этом они запугивали заключенного и его родственников.

2 июня злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 255−1 (установка и распространение преступного влияния в учреждении отбывания наказаний) УК Украины.

Напомним, с июня прошлого года в Украине действует закон, который запрещает «ворам в законе» влиять на других заключенных.