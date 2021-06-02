Злодіїв у законі показово затримали в камері СІЗО на Прикарпатті, фото — Нацполіція

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Показове затримання «злодіїв у законі» провели івано-франківські поліцейські. Двом так званим «смотрящим» вручили підозри у рекеті.

Попри те, що ті уже перебували у камері СІЗО, їм скували руки і поклали обличчями до підлоги.

В камеру зайшли співробітники полку поліції особливого призначення і працівники СІЗО. Наразі в ізоляторі проводять обшуки у камерах, де утримуються «смотрящі».

Вони встановили свій авторитет і примушували інших в’язнів надавати перевагу злодійським традиціям, — йдеться у повідомленні поліції.

Підозрювані — уродженець Грузії та мешканець Волині. В поліції розповіли, що ці двоє «встановили авторитет серед утриманців установи» та примушували їх порушувати правила перебування, надаючи перевагу «злодійським традиціям».

«Смотрящі» вимагали гроші в арештантів, примушуючи скидатися у так званий «общак», а ще організовували постачання наркотиків і психотропів в СІЗО.

Поліція задокументували факт вимагання «злодіями в законі» 3 тис. дол. При цьому вони залякували ув’язненого та його родичів.

2 червня зловмисникам повідомили про підозри за ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 255−1 (встановлення та поширення злочинного впливу в установі відбування покарань) КК України.

Нагадаємо, від червня минулого року в Україні діє закон, який забороняє «злодіям в законі» впливати на інших ув’язнених.