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Ракурс
Потужна злива «пересадила» дніпрян на байдарки. Фото: Телеграм

Потужна злива «пересадила» дніпрян на байдарки — курйозне відео

2 чер 2021, 17:23
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Курйозний випадок стався в Дніпрі через зливу — чоловік плив містом на байдарці серед автомобілів. Вода в місті піднялася на рівень вище колін, через що чоловік вирішив перейти на плавучий транспорт

Інцидент трапився на проспекті Дмитра Яворницького сьогодні, 2 червня. Про це повідомляють низка місцевих Telegram-каналів.



Чоловік на байдарці. Фото: ТелеграмВід негоди постраждали також магазини, у яких аномальна стихія затопила всі полиці та підлогу.

Затоплення магазинів. Фото: Телеграм


Аналогічна ситуація спостерігається й у Маріуполі — там злива підтоплює дороги, через що машини вимушені пересуватися із труднощами та «плисти» містом.

Злива в Маріуполі. Фото: Телеграм

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Житомирі сильна злива пройшла 30 травня, унаслідок негоди кілька вулиць затопило. Зокрема водою залило вулицю Покровську та перехрестя Покровської і Грушевського. Місцеві жителі не занепали духом і каталися затопленими вулицями на гідроскутерах, а дехто влаштував розваги на надувному матраці.

Джерело: Ракурс


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