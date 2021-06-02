Потужна злива «пересадила» дніпрян на байдарки. Фото: Телеграм

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Ракурс

Курйозний випадок стався в Дніпрі через зливу — чоловік плив містом на байдарці серед автомобілів. Вода в місті піднялася на рівень вище колін, через що чоловік вирішив перейти на плавучий транспорт

Інцидент трапився на проспекті Дмитра Яворницького сьогодні, 2 червня. Про це повідомляють низка місцевих Telegram-каналів.







Від негоди постраждали також магазини, у яких аномальна стихія затопила всі полиці та підлогу.

Аналогічна ситуація спостерігається й у Маріуполі — там злива підтоплює дороги, через що машини вимушені пересуватися із труднощами та «плисти» містом.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Житомирі сильна злива пройшла 30 травня, унаслідок негоди кілька вулиць затопило. Зокрема водою залило вулицю Покровську та перехрестя Покровської і Грушевського. Місцеві жителі не занепали духом і каталися затопленими вулицями на гідроскутерах, а дехто влаштував розваги на надувному матраці.