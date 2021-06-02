Літо 2021. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n155513-holodne-lito-2021-na-pivdni-startuvav-kurortnyy-sezon-video.html

Ракурс

Прогноз на літо 2021 в Україні виявився незвичайним — попри прохолодну погоду, яка триматиметься весь червень, справжня спека «зсунеться» та пригріватиме до жовтня.

Відпочивальники вже почали купатися в Азовському морі, температура води в якому становить +20 градусів. Про це йдеться в сюжеті ТСН.





Натомість на другому найпопулярнішому курорті країни — Одещині — море ледве прогрілось до 10 градусів, люди ходять у куртках і пальтах біля узбережжя під дощем. Цього року початок літа буде холодним і дощовим, у червні чекати спеки не варто. А потепління прийде лише в липні. Нинішнє літо також може побити теплові рекорди, прогнозують до +40 тепла.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що літо-2021 в Україні прогнозується спекотним, однак рекордних температур, як у 2010 році, очікувати не варто.

Джерело: ТСН