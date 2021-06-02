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Ракурс
Літо 2021. Фото: Istock

Холодне літо 2021 — на півдні стартував курортний сезон (ВІДЕО)

2 чер 2021, 12:59
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Прогноз на літо 2021 в Україні виявився незвичайним — попри прохолодну погоду, яка триматиметься весь червень, справжня спека «зсунеться» та пригріватиме до жовтня.

Відпочивальники вже почали купатися в Азовському морі, температура води в якому становить +20 градусів. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Натомість на другому найпопулярнішому курорті країни — Одещині — море ледве прогрілось до 10 градусів, люди ходять у куртках і пальтах біля узбережжя під дощем. Цього року початок літа буде холодним і дощовим, у червні чекати спеки не варто. А потепління прийде лише в липні. Нинішнє літо також може побити теплові рекорди, прогнозують до +40 тепла.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що літо-2021 в Україні прогнозується спекотним, однак рекордних температур, як у 2010 році, очікувати не варто.

Джерело: ТСН

Джерело: Ракурс


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