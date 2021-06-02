Дослідження зв’язку міокардиту і вакцини Pfizer оприлюднив Ізраїль

https://racurs.ua/ua/n155512-doslidjennya-zv-yazku-miokardytu-i-vakcyny-pfizer-opryludnyv-izrayil.html

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Звіт про зв’язок вакцини Pfizer і міокардиту оприлюднило Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю. У період з грудня 2020 року по травень 2021 року ізраїльське відомство зареєструвало 275 випадків міокардиту серед 5 млн вакцинованих громадян.

МОЗ Ізраїлю досліджувало випадки запалення серця у молодих чоловіків, які пройшли вакцинацію від коронавірусної інфекції COVID-19 імунопрепаратом американської компанії Pfizer. 23 травня про наявність подібних випадків міокардиту заявили і у США, пише US News з посиланням на результати дослідження.

Більшість пацієнтів, які перенесли запалення серця, провели в лікарні не більше чотирьох днів, і 95% випадків були класифіковані як легкі.

Дослідження також вказало на існування «ймовірного зв’язку між прийомом другої дози (вакцини Pfizer) і появою міокардиту серед чоловіків у віці 16−30 років».

Такий зв’язок частіше спостерігався у підлітків віком 16−19 років, аніж в інших вікових категоріях.

МОЗ Ізраїлю до моменту публікації цього звіту не надавав право на вакцинацію дітей 12−15 років. Згодом комітет МОЗ Ізраїлю схвалив вакцинацію підлітків.

Нагадаємо, міокардит — це запальне захворювання міокарда, яке виникає внаслідок впливу різних факторів і супроводжується інфільтрацією імунними клітинами і некрозом кардіоміоцитів. Симптомами міокардиту є втома, болі в районі серця, задишка, підвищене потовиділення, прискорене серцебиття.

Джерело: US News, УНІАН