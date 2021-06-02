Исследование связи миокардита и вакцины Pfizer обнародовал Израиль

https://racurs.ua/n155512-issledovanie-svyazi-miokardita-i-vakciny-pfizer-obnarodoval-izrail.html

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Отчет о связи вакцины Pfizer и миокардита обнародовало Министерство здравоохранения Израиля. В период с декабря 2020 года по май 2021 года израильское ведомство зарегистрировало 275 случаев миокардита среди 5 млн вакцинированных граждан.

Минздрав Израиля исследовал случаи воспаления сердца у молодых мужчин, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 иммунопрепаратом американской компании Pfizer. 23 мая о наличии подобных случаев миокардита заявили и в США, пишет US News со ссылкой на результаты исследования.

Большинство пациентов, перенесших воспаление сердца, провели в больнице не более четырех дней, и 95% случаев были классифицированы как легкие.

Исследование также указало на существование «вероятной связи между приемом второй дозы (вакцины Pfizer) и появлением миокардита среди мужчин в возрасте 16−30 лет».

Такая связь чаще наблюдался у подростков в возрасте 16−19 лет, нежели у других возрастных категориях. Минздрав Израиля до момента публикации этого отчета не предоставлял право на вакцинацию детей 12−15 лет. Впоследствии комитет Минздрава Израиля одобрил вакцинацию подростков.

Напомним, миокардит — это воспалительное заболевание миокарда, которое возникает вследствие воздействия различных факторов и сопровождается инфильтрацией иммунными клетками и некрозом кардиомиоцитов. Симптомами миокардита являются усталость, боли в районе сердца, одышка, повышенное потоотделение, учащенное сердцебиение.

Источник: US News, УНІАН