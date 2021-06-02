Военные учения. Фото: Крымские новости

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Военные учения Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли на границе с аннексированным Крымом. Украинские военные отрабатывали взаимодействия при ведении боя и быстрой смены обстановки.

Маневры у Крыма показали высокую полевую и морскую обучаемость украинских воинов, а также усовершенствовали навыки командиров действовать в условиях, максимально приближенных к боевым. Об этом сообщает пресс-служба Командования ВСУ.





По легенде, подразделения разведки в нескольких десятках километров от побережья нашли корабельно-катерную группу противника, которая провела тактическое развертывание и приближается к местам высадки морского десанта. Намерениями противника было завладение пунктами украинских подразделений и обеспечение высадки второй волны морского десанта.

По сигналу тревоги украинские воины вошли в полную боевую готовность. Уже на месте они определили точные координаты кораблей и катеров для нанесения огневого поражения. Первый удар врагу нанесли экипажи вертолетов, которые последовательно обстреляли корабли вражеского десанта и позволили занять оборону вдоль береговой полосы. Завершили тактико-специальные учения действия малых бронированных артиллерийских катеров.

Напомним, ранее мы сообщали, что в международных военных учениях в Венгрии принимают участие украинские десантники. Украину представляют 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада и тактическая группа 13-го отдельного десантно-штурмового батальона имени Тараса Сенюка.