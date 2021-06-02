Российских фанатов не пустят в Данию на матчи Евро-2020

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Ракурс

Дания отказалась пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили подробности ситуации с недопуском российских болельщиков в Копенгаген на матч против сборной Дании.

В организации отметили, что Датский футбольный союз обращался в МИД страны с просьбой сделать исключение для фанатов, желающих пересечь границу. Однако в ведомстве на запрос ответили отказом, сообщает российский «Спорт-Экспресс».

20 мая Рада ЕС утвердил рекомендации Еврокомиссии по поводу разрешения на въезд на территорию сообщества туристам, которые вакцинированы препаратами от коронавируса, одобренными ЕМА или ВОЗ для экстренного применения. Российский «Спутник V» так и не получил соответствующего разрешения от указанных ведомств.

Чемпионат Европы состоится в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года. Копенгаген должен принять три матча группы B. Среди них есть поединок сборных России и Дании (21 июня), а также одна игра 1/8 финала.

Источник: «Спорт-Экспресс»