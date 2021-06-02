Прожиточный минимум будут считать по-новому - Рада дала добро

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Прожиточный минимум будут считать по-новому — Верховная Рада во время пленарного заседания 2 июня приняла за основу законопроект № 3515, который регламентирует внесение изменений в законодательство по формированию прожиточного минимума и созданию предпосылок для его повышения.

«За» этот законопроект проголосовали 253 парламентария.

Проект закона меняет определение прожиточного минимума. Устанавливается, что это приемлемый уровень затрат, который позволяет поддерживать достаточный уровень жизни человека, присущий обществу.

Документ также:

предлагает внести изменения в 46 законодательных актов;

вводит новую методологию расчета прожиточного минимума — в соотношении к среднемесячной зарплатой в Украине за год — не менее 40% в 2021 году с увеличением до 50% в 2031 году;

штрафы, денежные взыскания и плата за административные услуги будут привязываться к расчетной единице, которая утверждается законом о госбюджете.

Размер прожиточного минимума отныне законодатели предлагают определять в расчете на одного человека. Согласно проекту, прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной зарплате в Украине за год, предшествующий году формирование госбюджета на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года.

Напомним, сейчас реальный прожиточный минимум более чем вдвое превышает законодательно установленный — приближение его размера до фактического значения сдерживает то, что к его величине привязаны более 180 различных видов выплат, заявляли в Минсоцполитики.