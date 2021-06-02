Прожитковий мінімум рахуватимуть по-новому — Рада дала добро

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Прожитковий мінімум рахуватимуть по-новому — Верховна Рада під час пленарного засідання 2 червня ухвалила за основу законопроект № 3515, який регламентує внесення змін до законодавства щодо формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення.

«За» цей законопроект проголосували 253 парламентарі.

Проект закону змінює визначення прожиткового мінімуму. Встановлюється, що це прийнятний рівень витрат, який дозволяє підтримувати достатній рівень життя людини, притаманний суспільству.

Документ також:

пропонує внести зміни до 46 законодавчих актів;

запроваджує нову методологію розрахунку прожиткового мінімуму — у співвідношенні до середньомісячної зарплати в Україні за рік — не менше 40% у 2021 році зі збільшенням до 50% у 2031 році;

штрафи, грошові стягнення та плата за адміністративні послуги прив’язуватиметься до розрахункової одиниці, що затверджується законом про держбюджет.

Розмір прожиткового мінімуму відтепер законотворці пропонують визначати у розрахунку на одну особу. Згідно з проектом, прожитковий мінімум має встановлюватися у відсотковому співвідношенні до середньомісячної зарплати в Україні за рік, що передує року формування державного бюджету на наступний рік, з урахуванням прогнозного рівня інфляції поточного року.

Нагадаємо, нині реальний прожитковий мінімум більш ніж удвічі перевищує законодавчо встановлений — наближення його розміру до фактичного значення стримує те, що до його величини прив’язано понад 180 різноманітних видів виплат, заявляли у Мінсоцполітики.