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Прожитковий мінімум. Фото: Istock
Прожитковий мінімум наблизять до «реальної величини» — деталіhttps://racurs.ua/ua/n152214-projytkovyy-minimum-nablyzyat-do-realnoyi-velychyny-detali.htmlРакурс
Прожитковий мінімум 2021 року хочу наблизити до «реальної величини» в Міністерстві соціальної політики. Відповідну низку законопроектів уже подано до Верховної Ради.
Нововведення дозволять соціально захистити людей, для яких він є основним доходом. Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.
Нові законопроекти передбачають:
- новий спосіб визначення прожиткового мінімуму (мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком, державної соціальної допомоги, яка є для людини основним джерелом доходів);
- запровадження базових величин для розрахунку соціальних виплат (надбавок, підвищень, додаткової пенсії, пенсії за особливі заслуги, щомісячних допомог), що встановлюються до пенсії або державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії; стипендій, максимальних розмірів виплат, компенсаційних виплат, а також одноразових виплат (допомог);
- запровадження базової величини для грошових платежів і стягнень та базової величини для адміністративних зборів.
- У Мінсоцполітики обіцяють, що жодна із соціальних виплат не буде зменшена. Наразі планується пришвидшити збільшення прожиткового мінімуму для розрахунку соціальних виплат, які є основним джерелом доходів.
Динаміка зростання прожиткового мінімуму планується така:
- у 2022 році — на 14%;
- у 2023 році — на 15%;
- у 2024 році — на 25%.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прожитковий мінімум в Україні хочуть прив’язати до середньої зарплати. Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект № 3515 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення.
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