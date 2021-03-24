Прожитковий мінімум. Фото: Istock

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Прожитковий мінімум 2021 року хочу наблизити до «реальної величини» в Міністерстві соціальної політики. Відповідну низку законопроектів уже подано до Верховної Ради.

Нововведення дозволять соціально захистити людей, для яких він є основним доходом. Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Нові законопроекти передбачають:

новий спосіб визначення прожиткового мінімуму (мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком, державної соціальної допомоги, яка є для людини основним джерелом доходів);

запровадження базових величин для розрахунку соціальних виплат (надбавок, підвищень, додаткової пенсії, пенсії за особливі заслуги, щомісячних допомог), що встановлюються до пенсії або державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії; стипендій, максимальних розмірів виплат, компенсаційних виплат, а також одноразових виплат (допомог);

запровадження базової величини для грошових платежів і стягнень та базової величини для адміністративних зборів.

У Мінсоцполітики обіцяють, що жодна із соціальних виплат не буде зменшена. Наразі планується пришвидшити збільшення прожиткового мінімуму для розрахунку соціальних виплат, які є основним джерелом доходів.

Динаміка зростання прожиткового мінімуму планується така:

у 2022 році — на 14%;

у 2023 році — на 15%;

у 2024 році — на 25%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прожитковий мінімум в Україні хочуть прив’язати до середньої зарплати. Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект № 3515 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення.