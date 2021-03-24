Прожиточный минимум. Фото:Istock

https://racurs.ua/n152214-projitochnyy-minimum-priblizyat-k-realnoy-velichine-detali.html

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Прожиточный минимум 2021 года хотят приблизить к «реальной величине» в Министерстве социальной политики. Соответствующий ряд законопроектов уже подан в Верховную Раду.

Нововведения позволят социально защитить людей, для которых он является основным доходом. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Новые законопроекты предусматривают:

новый способ определения прожиточного минимума (минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, государственной социальной помощи, которая является для человека основным источником доходов);

введение базовых величин для расчета социальных выплат (надбавок, повышений, дополнительной пенсии, пенсии за особые заслуги, ежемесячных пособий), устанавливаемые к пенсии или государственной социальной помощи, выплачиваемой вместо пенсии; стипендий, максимальных размеров выплат, компенсационных выплат, а также единовременных выплат (пособий);

введение базовой величины для денежных платежей и взысканий и базовой величины для административных сборов.

В Минсоцполитики обещают, что ни одна из социальных выплат не будет уменьшена. Сейчас планируется ускорить увеличение прожиточного минимума для расчета социальных выплат, которые являются основным источником дохода.

Динамика роста прожиточного минимума планируется такая:

в 2022 году — на 14%;

в 2023 году — на 15%;

в 2024 году — на 25%.

Напомним, ранее мы сообщали, что прожиточный минимум в Украине хотят привязать к средней зарплате. Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект № 3515 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения.