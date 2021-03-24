Данилов — Никакого «Донбасса» не существует, этот нарратив навязывает Россия

https://racurs.ua/n152213-danilov-nikakogo-donbassa-ne-suschestvuet-etot-narrativ-navyazyvaet-rossiya.html

Ракурс

Почему Украине не стоит использовать термин «Донбасс» для обозначения территорий Донецкой и Луганской областей, пояснил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По мнению чиновника, нарратив о «Донбассе» навязывает российская сторона.

Об этом Данилов рассказал во время выступления на форуме «Избирательная реформа: оценка сквозь призму ценностей, политических прав, качества процедур», который транслировался 24 марта в Фейсбук.

Словосочетания «Донбасс» не существует ни в одном нормативном правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которую нам навязывает Россия… — «народ Донбасса», «выбор Донбасса», «Донбасс не поставят на колени» — мы помним все эти реплики, — перечислил Данилов.

Он добавил, что Украина должна придерживаться собственных четких обозначений географических названий, используемых в нормативно-правовых документах — то есть территории Донецкой и Луганской областей.

Никакого Донбасса не существует, потому что это тот нарратив, который нам навязывает Россия… Потом они будут говорить о Галичине и другие вещи — это очень опасные вещи, когда мы начинаем использовать такие синонимы, — убежден Данилов.



Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что переговоры по Донбассу становятся объектом дезинформации сразу после их окончания.