В центре Киева загорелся ресторан, движение парализовано, фото — ГСЧС

https://racurs.ua/n152212-v-centre-kieva-zagorelsya-restoran-dvijenie-paralizovano-foto-video.html

Ракурс

В центре Киева 24 марта тушат пожар. Загорелась крыша здания, где находится ресторан. На втором этаже здания находится офис Национального симфонического оркестра Украины.

В ГСЧС рассказали, что спасатели ликвидируют пожар в Голосеевском районе столицы по ул. Саксаганского, 38.

На кровле ресторана «Бездельник» возле центрального корпуса КНУ возник пожар площадью около 200 кв. м. На безопасное расстояние из здания спасатели вывели десять человек. Движение в центре Киева частично заблокировано.

На пожар прибыли 45 спасателей на восьми машинах.