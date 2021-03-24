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Ракурс
В центре Киева загорелся ресторан, движение парализовано, фото — ГСЧС

В центре Киева загорелся ресторан, движение парализовано (ФОТО, ВИДЕО)

24 мар 2021, 15:27
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В центре Киева 24 марта тушат пожар. Загорелась крыша здания, где находится ресторан. На втором этаже здания находится офис Национального симфонического оркестра Украины.

В ГСЧС рассказали, что спасатели ликвидируют пожар в Голосеевском районе столицы по ул. Саксаганского, 38.

В центре Киева загорелся ресторан, движение парализовано, фото — ГСЧС

На кровле ресторана «Бездельник» возле центрального корпуса КНУ возник пожар площадью около 200 кв. м. На безопасное расстояние из здания спасатели вывели десять человек. Движение в центре Киева частично заблокировано.

На пожар прибыли 45 спасателей на восьми машинах.


В центре Киева загорелся ресторан, движение парализовано, фото — ГСЧС

В центре Киева загорелся ресторан, движение парализовано, фото — ГСЧС

Источник: Ракурс


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