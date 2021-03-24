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Ракурс
В центрі Києва загорівся ресторан, рух паралізовано, фото — ДСНС

У центрі Києва загорівся ресторан, рух паралізовано (ФОТО, ВІДЕО)

24 бер 2021, 15:27
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У центрі Києва 24 березня гасять пожежу. Загорівся дах будівлі, де знаходиться ресторан. На другому поверсі будівлі знаходиться офіс Національного Симфонічного оркестру України.

В ДСНС розповіли, що рятувальники ліквідовують пожежу у Голосіївському районі столиці, по вул. Саксаганського, 38.

В центрі Києва загорівся ресторан, рух паралізовано, фото — ДСНС

На покрівлі ресторану «Бездельник» поблизу центрального корпусу КНУ виникла пожежа площею близько 200 кв. м. На безпечну відстань із будівлі рятувальники вивели десятьох осіб. Рух в середмісті Києва частково заблоковано.

На пожежу прибули 45 рятувальників на восьми машинах.


В центрі Києва загорівся ресторан, рух паралізовано, фото — ДСНС

В центрі Києва загорівся ресторан, рух паралізовано, фото — ДСНС

Джерело: Ракурс


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