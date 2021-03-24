В центрі Києва загорівся ресторан, рух паралізовано, фото — ДСНС

https://racurs.ua/ua/n152212-v-centri-kyieva-zagorivsya-restoran-ruh-paralizovano-foto-video.html

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У центрі Києва 24 березня гасять пожежу. Загорівся дах будівлі, де знаходиться ресторан. На другому поверсі будівлі знаходиться офіс Національного Симфонічного оркестру України.

В ДСНС розповіли, що рятувальники ліквідовують пожежу у Голосіївському районі столиці, по вул. Саксаганського, 38.

На покрівлі ресторану «Бездельник» поблизу центрального корпусу КНУ виникла пожежа площею близько 200 кв. м. На безпечну відстань із будівлі рятувальники вивели десятьох осіб. Рух в середмісті Києва частково заблоковано.

На пожежу прибули 45 рятувальників на восьми машинах.