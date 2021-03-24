Данілов — Жодного “Донбасу” не існує, цей наратив нав’язує Росія

https://racurs.ua/ua/n152213-danilov-jodnogo-donbasu-ne-isnuie-cey-naratyv-nav-yazuie-rosiya.html

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Чому Україні не варто використовувати термін «Донбас» для позначення територій Донецької та Луганської областей, пояснив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. На думку чиновника, наратив щодо Донбасу нав’язує російська сторона.

Про це Данілов розповів під час виступу на форумі «Виборча реформа: оцінка через призму цінностей, політичних прав, якості процедур», який транслювався 24 березня у Фейсбук.

Словосполучення «Донбас» не існує в жодному нормативному правовому документі нашої держави. Це дефініція, яку нам нав’язує Росія… — «народ Донбасу», «вибір Донбасу», «Донбас не поставлять на коліна» — ми пам’ятаємо всі ці репліки, — перелічив Данілов.

Він додав, що Україна повинна дотримуватися власних чітких позначень географічних назв, які вживаються у нормативно-правових документах — тобто території Донецької та Луганської областей.

Жодного Донбасу не існує, тому що це той наратив, який нам нав’язує Росія… Потім вони говоритимуть про Галичину та інші речі — це дуже небезпечні речі, коли ми починаємо використовувати такі синоніми, — переконаний Данілов.



Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що переговори щодо Донбасу стають об'єктом дезінформації відразу по їх закінченню.