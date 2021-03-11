Прорадянська ідеологія Кремля програла в Молдові та Україні — Резніков. Фото: zn.uа

https://racurs.ua/ua/n151605-proradyanska-ideologiya-kremlya-prograla-v-moldovi-ta-ukrayini-reznikov.html

Ракурс

Проросійська і прорадянська ідеологія більше не панує в Україні, вважає віце-прем'єр-міністр і міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

В інтерв’ю для видання «Обозреватель» він відповів на запитання, чому росіяни «так цинічні й нелюдяні».

Це система, базою для якої є Радянський Союз. Вона будувалася із 1917-го року, коли головним засобом для вирішення політичних завдань були репресії, розстріли, катування, тюрми. Нічого не змінилося. Люди для росіян не є цінністю, вони для них ресурс. І головне, росіяни хочуть, щоб їх поважали. Вони вважають себе царем гори, «старшим на районі» Послухайте виступи їхніх очільників — вони повчають весь світ і знущаються, щоб показати: з ними треба рахуватися, — сказав він.

За його словами, позиціювання Росії, що їй не цікава дружба з Європейським Союзом, «більше схоже на хорошу міну за поганої гри».

Подивіться на візит пана Борреля в Москву, а його колега проводить з ним таку знущальну зустріч, ще й відсилає кількох європейських дипломатів і доповнює: та нам дружба з Євросоюзом не цікава. От яка риторика звучить! Таке в Росії позиціювання у світі. Але це більше схоже на хорошу міну за поганої гри. Блеф! — заявив Резніков.

Також він вважає, що прорадянська ідеологія Кремля програла в Молдові й Україні.

Подивіться, що відбувається: Молдову, де був шалений проросійський вплив, вони програли, Україну так і не можуть виграти попри всі потуги, і останні вибори це показали. Проросійська і прорадянська ідеологія більше не панує в Україні, шансів у неї немає. Реванш у 2010-му році не спрацював. А Білорусь? От хто б міг подумати, що помірковані білоруси вийдуть на вуличні протести і не визнають результати виборів президента? Вони втратили контроль на Кавказі, хіба що вдають, що щось контролюють там. У росіян дуже складна позиція зараз, — сказав міністр з питань тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, Олексій Резніков вважає, що окуповані території Донбасу є розмінною монетою Росії в геополітиці. За його словами, Москва взяла «собі на плечі» ще кілька мільйонів непрацездатних осіб, які не генерують податки.