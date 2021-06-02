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Ракурс
Погода в Карпатах. Фото: Facebook

Карпати охололи до −2° у другий день літа (ФОТО)

2 чер 2021, 12:14
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Погода в Карпатах здивувала зимовим морозцем у другий день літа. У високогір’ї Карпат температура повітря опустилася до −2° за Цельсієм.

Таку температуру на горі зафіксували о 9.30 ранку. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook

Гора Піп Іван. Фото: Facebook


На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер східний 10−12 м/с., температура повітря −2°С, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сніг у Карпатах випав 1 червня, у перший день літа. Стовпчики термометрів показували 1° морозу.

Джерело: Ракурс


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