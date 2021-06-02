Погода в Карпатах. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n155508-karpaty-ohololy-do-2-u-drugyy-den-lita-foto.html

Ракурс

Погода в Карпатах здивувала зимовим морозцем у другий день літа. У високогір’ї Карпат температура повітря опустилася до −2° за Цельсієм.

Таку температуру на горі зафіксували о 9.30 ранку. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook





На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер східний 10−12 м/с., температура повітря −2°С, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сніг у Карпатах випав 1 червня, у перший день літа. Стовпчики термометрів показували 1° морозу.