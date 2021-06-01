Мороз вдарив у Карпатах в перший день літа. Фото: Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n155433-moroz-vdaryv-u-karpatah-v-pershyy-den-lita-foto.html

Ракурс

Сніг у Карпатах випав 1 червня, у перший день літа. Стовпчики термометрів показують 1° морозу.

Станом на 8.20 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер південно-східний 10−12 м/с. Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Піп Іван (Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) має висоту 2 тис. 28 м, це одна з найвищих вершин українських Карпат, розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що потужні грози з градом накрили центральні і частину східних районів України. Без електроенергії залишилися чотири десятки населених пунктів. 30 травня і в ніч на 31 травня затопило декілька міст.