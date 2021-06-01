Північний потік-2. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n155432-zelenskyy-nazvav-pivnichnyy-potik-2-analogom-aneksiyi-krymu.html

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«Північний потік-2», який будується Росією в обхід України, президент України Володимир Зеленський назвав аналогом анексії українського півострова Крим.

Росіяни торгуються та використовують «Північний потік-2» як флеш-рояль, який частково підтримує Європа, щоби «замилити» конфлікт на Донбасі. Таку заяву український лідер зробив в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Щоби забрати собі Крим та мати можливість торгуватися, була розпочата війна на сході України, тоді потрошку «забувається» питання Криму. Тепер росіяни йдуть за однаковим сценарієм. Щоби торгуватися щодо Донбасу, треба підіймати ставки. «Північний потік — 2» — це козирна ставка. Якщо вони добудують «Північний потік — 2» — це загроза для енергетичної безпеки України та Європи, — пояснив Зеленський.

Очільник держави наголосив, що Росія ставить метою відключення України від газу та намагання зробити так, щоб Україна залишилася без наступного газового контракту. Для досягнення своєї мети росіяни використовуватимуть тиск на Україну за допомогою ситуації на Донбасі та вимагатимуть дипломатичних поступок.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що канцлер Німеччини Ангела Меркель прокоментувала геополітичний проект Росії «Північний потік-2». За словами глави німецького уряду, Берлін «зробив усе, щоби гарантувати продовження отримання Україною транзитних зборів» у разі запуску газогону.